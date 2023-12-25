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Генсек ТЮРКСОЙ намерен объявить в Баку об учреждении объединения библиотек стран-членов

Генсек ТЮРКСОЙ намерен объявить в Баку об учреждении объединения библиотек стран-членов Мы создадим объединение национальных библиотек стран-членов.
Kультурная политика
25 декабря 2023 г. 23:55
Генсек ТЮРКСОЙ намерен объявить в Баку об учреждении объединения библиотек стран-членов

Мы создадим объединение национальных библиотек стран-членов ТЮРКСОЙ.

Об этом в беседе с корреспондентом анкарского бюро Report сказал генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев.

Генсек отметил, что организация предложила провести в Баку встречу глав национальных библиотек стран-членов ТЮРКСОЙ, на которой будет объявлено о создании объединения.

"Мы предложили провести это мероприятие в Баку в апреле будущего года, потому что Национальная библиотека Азербайджана является одной из самых активных в тюркоязычных странах и тесно сотрудничает с нами. По этой причине мы хотели бы объявить о создании объединения именно в Баку", - добавил С.Раев.

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Версия на азербайджанском языке Sultan Raev: “TÜRKSOY-a üzv ölkələrin Milli Kitabxanalar Birliyini quracağıq”

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