Генсек ТЮРКСОЙ намерен объявить в Баку об учреждении объединения библиотек стран-членов

Мы создадим объединение национальных библиотек стран-членов ТЮРКСОЙ.
Об этом в беседе с корреспондентом анкарского бюро
Генсек отметил, что организация предложила провести в Баку встречу глав национальных библиотек стран-членов ТЮРКСОЙ, на которой будет объявлено о создании объединения.
"Мы предложили провести это мероприятие в Баку в апреле будущего года, потому что Национальная библиотека Азербайджана является одной из самых активных в тюркоязычных странах и тесно сотрудничает с нами. По этой причине мы хотели бы объявить о создании объединения именно в Баку", - добавил С.Раев.