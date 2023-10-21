Генсек ТЮРКСОЙ: Шуша находится в центре внимания всего тюркского мира

Шуша находится в центре внимания всего тюркского мира.

Шуша находится в центре внимания всего тюркского мира.

Об этом анкаринскому бюро Report сказал генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев, говоря о I Культурном форуме тюркского мира в Шуше.

По мнению генсека, учитывая геополитическую ситуацию в мире, волнения, конфликты, войны, для тюркских народов большое значение имеет именно культурный фактор: "Поскольку духовность, культура всегда были на переднем плане в характере тюркских народов, форум, впервые проведенный в Шуше, должен быть организован и в других тюркоязычных странах. Мы очень благодарны азербайджанской стороне за эту идею. В рамках форума мы провели дискуссии на различные темы - от культуры до гуманитарных вопросов. Следующий такой форум мы планируем провести в Алматы".

Генсек добавил, что инициативы Азербайджана очень ценятся: "Во всем этом большую роль играет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Благодаря череде мероприятий, проводимых в течение года, Шуша находится в центре внимания тюркского мира. Представители всего тюркского мира собрались в Баку и Шуше. Мы доказали, что вместе мы сила".

Напомним, что 13-14 октября в Шуше состоялся I Культурный форум тюркского мира, приуроченный к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева. Участниками форума была принята Шушинская декларация.