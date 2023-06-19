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Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана

Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана Генеральный секретарь Междунраодной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев подчеркнул важность постоянной поддержки Азербайджаном деятельности организации.
Kультурная политика
19 июня 2023 г. 22:56
Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана

Генеральный секретарь Междунраодной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев подчеркнул важность постоянной поддержки Азербайджаном деятельности организации.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, об этом генсек С.Раев сказал на двусторонней встрече с азербайджанским министром Адилем Керимли в столице Узбекистана Ташкенте.

Передав генеральному секретарю поздравления по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ, министр высоко оценил деятельность организации в плане продвижения литературного и культурного богатства тюркских народов.

Выразив удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ, Адиль Керимли выразил благодарность султану Раеву за объявление древнего азербайджанского города Шуша "культурной столицей тюркского мира" на 2023 год и личное участие в церемонии открытия "Года столицы" в Шуше.

Генеральный секретарь подчеркнул важность постоянной поддержки Азербайджаном деятельности организации и отметил, что объявление города Шуша культурной столицей Тюркского мира является большой возможностью с точки зрения продвижения историко-культурного наследия этого древнего азербайджанского города в более широком масштабе.

На встрече состоялся обмен мнениями о мероприятиях и проектах, запланированных в рамках года "Шуша - культурная столица тюркского мира".

Отметим, что азербайджанская делегация принимает участие в мероприятиях, организованных по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ в Ташкенте.

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Версия на азербайджанском языке Sultan Rayev: “Azərbaycanın TÜRKSOY-a davamlı dəstəyi əhəmiyyətlidir”

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