Генсек ТЮРКСОЙ отметил важность поддержки организации со стороны Азербайджана

Генеральный секретарь Междунраодной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев подчеркнул важность постоянной поддержки Азербайджаном деятельности организации.
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Передав генеральному секретарю поздравления по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ, министр высоко оценил деятельность организации в плане продвижения литературного и культурного богатства тюркских народов.
Выразив удовлетворение высоким уровнем взаимодействия между Азербайджаном и ТЮРКСОЙ, Адиль Керимли выразил благодарность султану Раеву за объявление древнего азербайджанского города Шуша "культурной столицей тюркского мира" на 2023 год и личное участие в церемонии открытия "Года столицы" в Шуше.
Генеральный секретарь подчеркнул важность постоянной поддержки Азербайджаном деятельности организации и отметил, что объявление города Шуша культурной столицей Тюркского мира является большой возможностью с точки зрения продвижения историко-культурного наследия этого древнего азербайджанского города в более широком масштабе.
На встрече состоялся обмен мнениями о мероприятиях и проектах, запланированных в рамках года "Шуша - культурная столица тюркского мира".
Отметим, что азербайджанская делегация принимает участие в мероприятиях, организованных по случаю 30-летия ТЮРКСОЙ в Ташкенте.