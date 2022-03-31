Генсек ТЮРКСОЙ: Мы хотим показать Шушу миру

Город Шуша подарил Азербайджану великих деятелей культуры. Важно возродить этот город, дать ему новое дыхание.

Город Шуша подарил Азербайджану великих деятелей культуры. Важно возродить этот город, дать ему новое дыхание.

Об этом командированному в Бурсу корреспонденту Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

"Мы хотим возродить Шушу. Этот город подарил Азербайджану столько великих деятелей культуры. Мы хотим показать его миру. Мы должны дать новое дыхание этой благословенной земле. И мы, как организация, сделаем все возможное для этого", - заявил Дюсен Касеинов.

Город Шуша избран столицей тюркского мира на 2023 год. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ, проходящем сегодня в турецком городе Бурса.