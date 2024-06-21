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Генсек ТЮРКСОЙ: Фильм "Молла Насреддин - друг тяжелых дней" - наш творческий проект

Генсек ТЮРКСОЙ: Фильм "Молла Насреддин - друг тяжелых дней" - наш творческий проект
Kультурная политика
21 июня 2024 г. 16:35
Генсек ТЮРКСОЙ: Фильм Молла Насреддин - друг тяжелых дней - наш творческий проект

Съемки фильма "Молла Насреддин - друг тяжелых дней", являющегося творческим проектом Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), пройдут в Азербайджане, Турции, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

По его словам, обсуждения съемок фильма проводились на кинофестивале "Горгуд Ата", проходившем в Азербайджане в прошлом году.

С.Раев сказал, что режиссером-постановщиком фильма является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

Он также добавил, что IV кинофестиваль "Горгуд-Ата" пройдет в Туркменистане в этом году.

"В сентябре в штаб-квартире Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры в Марокко также будет отмечаться 300-летие туркменского поэта Махтумкули Фраги", - сказал Султан Раев.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKSOY-un Baş katibi: “Molla Nəsrəddin. Çətin günlərimin dostu” filmi ortaq sənət layihəmizdir

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