Генсек ТЮРКСОЙ: Фильм "Молла Насреддин - друг тяжелых дней" - наш творческий проект

Съемки фильма "Молла Насреддин - друг тяжелых дней", являющегося творческим проектом Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), пройдут в Азербайджане, Турции, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане.

Об этом анкарскому бюро Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

По его словам, обсуждения съемок фильма проводились на кинофестивале "Горгуд Ата", проходившем в Азербайджане в прошлом году.

С.Раев сказал, что режиссером-постановщиком фильма является народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев.

Он также добавил, что IV кинофестиваль "Горгуд-Ата" пройдет в Туркменистане в этом году.

"В сентябре в штаб-квартире Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры в Марокко также будет отмечаться 300-летие туркменского поэта Махтумкули Фраги", - сказал Султан Раев.