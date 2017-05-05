Генсек: ОИС продолжит поддерживать развитие межцивилизационного диалога

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Организация исламского сотрудничества (ОИС) вносит весомый вклад в распространение принципов взаимопонимания между людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОИС Юсиф аль-Осаймин на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Сегодня необходимо распространять принципы взаимопонимания между людьми. ОИС вносит вклад в этот вопрос", - заявил аль-Осаймин, добавив, что структура активно выступает против экстремизма и терроризма.

По его словам, ОИС продолжит поддерживать развитие межцивилизационного диалога. "Считаем для себя это важной обязанностью", - отметил генсек.