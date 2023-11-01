Генсек: Фестиваль ТЮРКСОЙ важен для интеграции театров тюркоязычных стран

Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ очень важен для интеграции театров тюркоязычных стран.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.
По его словам, театральный фестиваль тюркского мира организован впервые, именно в Азербайджане.
"Данный фестиваль сыграет важную роль в интеграции театров тюркоязычных стран", - сказал он.
С.Раев подчеркнул, что фестиваль также важен и с точки зрения расширения связей между театральными деятелями.
Первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ проходит с 31 октября по 4 ноября в Шуше и Баку. Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания национального театра Азербайджана и 30-летию ТЮРКСОЙ.