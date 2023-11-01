Генсек: Фестиваль ТЮРКСОЙ важен для интеграции театров тюркоязычных стран

Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ очень важен для интеграции театров тюркоязычных стран.

Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ очень важен для интеграции театров тюркоязычных стран.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

По его словам, театральный фестиваль тюркского мира организован впервые, именно в Азербайджане.

"Данный фестиваль сыграет важную роль в интеграции театров тюркоязычных стран", - сказал он.

С.Раев подчеркнул, что фестиваль также важен и с точки зрения расширения связей между театральными деятелями.

Первый Международный театральный фестиваль ТЮРКСОЙ проходит с 31 октября по 4 ноября в Шуше и Баку. Мероприятие приурочено к 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, избранию города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, 150-летию создания национального театра Азербайджана и 30-летию ТЮРКСОЙ.