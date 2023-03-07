Генсек: Целью Союза писателей ТЮРКСОЙ является укрепление литературных связей в тюркском мире

Генсек: Целью Союза писателей ТЮРКСОЙ является укрепление литературных связей в тюркском мире

"Целью нашего недавно созданного Союза писателей ТЮРКСОЙ является укрепление литературных связей тюркского мира и наведение моста между ними".

https://static.report.az/photo/0b33d577-0242-3782-92e3-9bf0548c84c9.jfif https://static.report.az/photo/0b33d577-0242-3782-92e3-9bf0548c84c9.jfif