Генсек: Целью Союза писателей ТЮРКСОЙ является укрепление литературных связей в тюркском мире

"Целью нашего недавно созданного Союза писателей ТЮРКСОЙ является укрепление литературных связей в тюркском мире и наведение моста между ними".
Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.
Отметим, что 6 марта в Анкаре состоялось учредительное собрание Союза писателей ТЮРКСОЙ.
На мероприятии приняли участие секретарь по международным связям Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, председателем Союза писателей Кыргызстана Нурланбек Калибеков, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Сеид, член Совета директоров Союза писателей Турции Махмут Эрдемир, председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу и второй секретарь посольства Туркменистана в Турции Хандурди Тураев.