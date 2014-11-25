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    Генконсульство Азербайджана приняло участие в международной благотворительной ярмарке в Санкт-Петербурге

    В этом году в мероприятии приняли участие генеральные консульства 18 стран

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге приняло участие в традиционной международной рождественской благотворительной ярмарке в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на генконсульство Азербайджана, это ежегодное событие организуется по инициативе Международного женского Клуба, объединяющего супруг аккредитованных в Санкт-Петербурге зарубежных дипломатов и иностранных специалистов. В этом году в мероприятии приняли участие генеральные консульства 18 стран, в том числе стран СНГ .

    Азербайджан был представлен на ярмарке стендом с традиционными блюдами, национальной выпечкой, винами, чаем, сувенирами и страноведческой информацией. Большой интерес у публики вызвали представленные на стенде номера журнала "Баку", посвящённые первой леди Азербайджана госпоже Мехрибан Алиевой. 

    Все вырученные на Международной благотворительной ярмарке средства в течение года будут перечислены детским домам и больницам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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