Генконсульство Азербайджана приняло участие в международной благотворительной ярмарке в Санкт-Петербурге

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге приняло участие в традиционной международной рождественской благотворительной ярмарке в Санкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на генконсульство Азербайджана, это ежегодное событие организуется по инициативе Международного женского Клуба, объединяющего супруг аккредитованных в Санкт-Петербурге зарубежных дипломатов и иностранных специалистов. В этом году в мероприятии приняли участие генеральные консульства 18 стран, в том числе стран СНГ .

Азербайджан был представлен на ярмарке стендом с традиционными блюдами, национальной выпечкой, винами, чаем, сувенирами и страноведческой информацией. Большой интерес у публики вызвали представленные на стенде номера журнала "Баку", посвящённые первой леди Азербайджана госпоже Мехрибан Алиевой.

Все вырученные на Международной благотворительной ярмарке средства в течение года будут перечислены детским домам и больницам Санкт-Петербурга и Ленинградской области.