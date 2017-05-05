Гендиректор ЮНЕСКО: Президент Азербайджана внес весомый вклад в продвижение межкультурного диалога в мире

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес весомый вклад в продвижение межкультурного диалога в мире.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Она также поблагодарила Мехрибан Алиеву, как посла ИСЕСКО, за сохранение и пропаганду исламских традиций.

"Сегодня на фоне роста конфликтов и экстремизма в мире разрушаются мечети, церкви, исторические памятники. Под ударом находятся образование, свобода слова, растет ненависть к национальным меньшинствам, религиозная интолерантность", - заявила И. Бокова.

По ее словам, человечеству сегодня необходимо объединиться и идти путем человеческих ценностей и достоинства.

Гендиректор указала на использование мягкой силы образования и культуры для снижения роста экстремизма в мире.

"Необходимо давать толчок инновациям, мы должны научиться уважать мнения других и людей, которые различны друг от друга. Мы нуждаемся в политике, основанной на правах человека", - сказала И. Бокова, добавив, что распространением информации о вкладе ислама в мировую культуру можно предупредить исламский экстремизм.