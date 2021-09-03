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Гендиректор ЮНЕСКО предложила увеличить вдвое площадь заповедников

Гендиректор ЮНЕСКО предложила увеличить вдвое площадь заповедников ЮНЕСКО выступает за расширение вдвое площади охраняемых природных зон в мире к 2030 году.
Kультурная политика
3 сентября 2021 г. 22:35
Гендиректор ЮНЕСКО предложила увеличить вдвое площадь заповедников
Одре Азуле

ЮНЕСКО выступает за расширение вдвое площади охраняемых природных зон в мире к 2030 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу генеральный директор этой организации Одре Азуле.

"Мы в ЮНЕСКО ставим задачу поддерживать международные усилия по увеличению вдвое площади охраняемых природных зон к 2030 году", - заявила она, выступая на церемонии открытия Всемирного конгресса дикой природы Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) в Марселе. Она подчеркнула, что эти зоны являются стратегическими ресурсами для сохранения биоразнообразия на планете.

"Мы ожидаем, что государства возьмут на себя ответственность и задействуют необходимые инструменты, такие как Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, а также наша программа "Человек и биосфера", - добавила она.

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