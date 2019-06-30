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Гендиректор ЮНЕСКО: Мне стало понятно, почему Гобустан введен именно Список Всемирного наследия

​Гендиректор ЮНЕСКО: Мне стало понятно, почему Гобустан введен именно

“Гобустан - место, объединяющее в себе очень интересную и большую историю. То, что я увидела здесь, создало у меня очень приятные впечатления”.

Как сообщает Report, об этом заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Она отметила, что увиденное ею в Гобустане создало у нее наглядное представление о культурном наследии Азербайджана.

“После того как я ознакомилась с музеем и древними рисунками на этой территории, мне полностью стало понятно, почему Гобустан введен именно в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО”.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле и председатель Организационного комитета, созданного в связи с 43 сессией Комитета всемирного наследия, министр культуры Абульфас Гараев побывали в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике.

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