Гендиректор OWHC: У нас очень много проектов касательно Шеки - ВИДЕО

Участники прошедшей в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО поделились с Report своими мыслями о внесении исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также своих впечатлениях об Азербайджане.

Генеральный секретарь Организации городов всемирного наследия (OWHC) Денис Рикард отметил, что это был долгий, но приятный путь.

"Я счастлив по поводу включения Шеки в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы встретились с главой исполнительной власти города и обсудили дальнейшие шаги, у нас очень большие надежды и много проектов, над которыми будем работать в Шеки".

Замгендиректора Организации городов всемирного наследия Фули Минаиди заявила, что Азербайджан богат достопримечательностями и историческими объектами, на которые следует обратить внимание.

"Мы очень рады, что очередной город Азербайджана - Шеки был внесен в список всемерного наследия ЮНЕСКО. Хочу сказать, что Ичери Шехер является одним из самых активных участников нашей организации. Мы были здесь еще в октябре и провели ряд встреч, готовясь принять Шеки в наши ряды. Хочу также отметить, что в этот раз мы посетили этнографический музей Гала, которым были очень впечатлены. То, что мы видим в Баку и за его пределами - это фантастическое зрелище",- сказала она.

В свою очередь, преподаватель университета из Эфиопии подчеркнул особенность жизни и быта в Азербайджане: "Я очень впечатлен своим визитом в Азербайджан. Тем,как люди и правительство страны уделяют особое внимание защите культурного и природного наследия. Для меня в Азербайджане особенно то, как здесь все преподносят, выражают. Это очень помогает понять и познать культуру и идентичность людей во всех сферах жизни".