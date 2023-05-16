Швыдкой: Гейдар Алиев многое сделал для продвижения азербайджанской культуры

"Имя Гейдара Алиева для нас - это имя одного из мощных и важных лидеров постсоветского пространства и не только. Он доказал, что является лидером мирового масштаба".

"Имя Гейдара Алиева для нас - это имя одного из мощных и важных лидеров постсоветского пространства и не только. Он доказал, что является лидером мирового масштаба".

Об этом российскому бюро Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Должен сказать, что отношение россиян к Гейдару Алиеву особенное. Мы все помним его как человека, который возглавлял республику в рамках Советского союза и тогда он очень многое сделал для развития интернациональных связей внутри СССР. Он очень многое сделал для продвижения культуры Азербайджана", - заявил он.