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Швыдкой: Гейдар Алиев многое сделал для продвижения азербайджанской культуры

Швыдкой: Гейдар Алиев многое сделал для продвижения азербайджанской культуры "Имя Гейдара Алиева для нас - это имя одного из мощных и важных лидеров постсоветского пространства и не только. Он доказал, что является лидером мирового масштаба".
Kультурная политика
16 мая 2023 г. 14:17
Швыдкой: Гейдар Алиев многое сделал для продвижения азербайджанской культуры

"Имя Гейдара Алиева для нас - это имя одного из мощных и важных лидеров постсоветского пространства и не только. Он доказал, что является лидером мирового масштаба".

Об этом российскому бюро Report заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Должен сказать, что отношение россиян к Гейдару Алиеву особенное. Мы все помним его как человека, который возглавлял республику в рамках Советского союза и тогда он очень многое сделал для развития интернациональных связей внутри СССР. Он очень многое сделал для продвижения культуры Азербайджана", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Şvıdkoy: “Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği üçün çox iş görüb”
Версия на английском языке Shvydkoy: 'Heydar Aliyev did a lot to promote Azerbaijani culture'

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