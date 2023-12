Азербайджанские таристы возвращаются в Карабах после 30-летней разлуки.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х", поделившись репортажем телеканала Al Jazeera об азербайджанском народном музыкальном инструменте.

В своей публикации Гаджиев также предоставил справочную информацию о таре.