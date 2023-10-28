Фотограф-экспериментатор Илькин Зеферли: Принцип моей работы - минимум программного редактирования

Выставка анимационной миниатюры, которая открылась сегодня в Центре творчества и саморазвития Nine Sensens,

Выставка анимационной миниатюры, которая открылась сегодня в Центре творчества и саморазвития Nine Senses, призвана обучить детей креативному мышлению.

Об этом Report сказал фотограф-экспериментатор Илькин Зеферли.

Фотограф отметил, что экспозиции состоят из элементов, которые были сделаны им из подручных средств.

"Выставка призвана обучить детей креативному взгляду на анимацию, изготовлению миниатюр из простых средств, которые всегда у нас под рукой. Я представляю здесь 13 экспозиций на совершенно разные темы, от военной тематики до средневековья", - рассказал он.

И.Зеферли отметил, что стремится создать экспозиции так, чтобы их можно было снимать даже на телефон, не используя сторонние программы для редактирования.

Отметим, что в рамках Международного дня анимации, Центр творчества и саморазвития Nine Senses объявляет о запуске нового направления - цифровое искусство, в рамках которого открывает студию прикладной анимации Stop motion.