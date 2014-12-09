​Фонд Гейдара Алиева организовал в Дрездене вечер азербайджанской культуры

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в Германии в рамках проводимых в этой стране Дней азербайджанской культуры прошло очередное мероприятие.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, на мероприятии, организованном в дрезденском музее "Альбертинум" ("Albertinum"), в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Посол Азербайджана в Германии Парвиз Шахбазов отметил, что вечер проходит по инициативе первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Дипломат коснулся происходящих в Азербайджане процессов развития, исторических корней и нынешнего уровня двусторонних отношений. Он также напомнил об оккупации армянскими вооруженными силами считающегося колыбелью азербайджанской музыки Нагорного Карабаха и прилегающих районов.

Ведущий мероприятия затронул существующее в Азербайджане немецкое наследие, коснулся работ, проводимых Фондом Гейдара Алиева на пути охраны культурного наследия в Азербайджане и за рубежом, поощрения культурных отношений и улучшения возможностей для получения молодежью образования. Ведущий также рассказал о деятельности Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева. Участникам мероприятия была представлена являющаяся новым изданием Фонда Гейдара Алиева книга "Немецкое наследие в Азербайджане", подготовленная при тесном участии завкафедрой "История Азербайджана" в Берлинском Хамбольдском университете, профессора Евы Марии Аух.

Кроме того, в рамках мероприятия были организованы фотовыставка "Немецкие следы в Азербайджане" и выставка, состоящая из работ победителей конкурса на тему "Германия глазами одного художника". В мероприятии участвовали члены Дрезденского городского муниципалитета, депутаты парламента земли Саксония, директор Дрезденской филармонии Ансельм Розе, директор Союза дрезденских музеев Гизберт Порстман, член Совета управления Городской промышленно-торговой палаты Гельмут Гольц, ректор Дрезденской академии художеств Матиас Флюге, директор Дрезденского государственного музея Эрика Эшебах, член директории Дрезденской оперы Сольвайг Экерт, представители аккредитованного в Германии дипломатического корпуса и СМИ, а также главы мусульманской, православной и еврейской религиозных общин земли Саксония.