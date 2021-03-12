Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заслуженного артиста

Интенсивное лечение продолжается

Вопрос, связанный с лечением актера Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженного артиста Пярвиза Багирова находится на контроле Фонда Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы театра Джавид Зейналлы.

По его словам, П.Багиров был переведен из городской клинической больницы № 5, где проходил лечение при поддержке Фонда, в "Bona Dea International Hospital": "Несколько дней актер находился в реанимации, после чего был переведен в палату. В настоящее время его состояние остается стабильно тяжелым. Пациент в сознании, есть некоторые проблемы с памятью и речью. После перенесенного инсульта одну руку парализовало. Интенсивное лечение продолжается. Пока нет информации о том, когда его выпишут из больницы".