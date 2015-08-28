Фонд Гейдара Алиева организует "Азербайджанский городок" в Париже

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ 29 августа Фонд Гейдара Алиева организует "Азербайджанский городок" на площади Пале-Ройяль в Париже. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Городок под названием "Азербайджан в сердце Парижа" будет действовать до 9 сентября.

В "Азербайджанском городке", открывающемся в Париже уже во второй раз, будут представлены история, культура, народное творчество, обычаи и традиции, национальная кухня нашей страны.

Каждый раздел азербайджанского городка, созданного на знаменитой площади Пале-Ройяль перед Музеем Лувр, который ежедневно посещают миллионы людей, создает широкие возможности для всестороннего знакомства с нашей страной, еще большего сближения народов.

В городке будет организована выставка образцов азербайджанского коврового, гончарного искусства и других ремесел, национальной одежды и музыкальных инструментов. Гости могут ближе ознакомиться с процессом создания этих произведений искусства в разделе "Мастерская". Мастера из нашей страны, занимаясь изготовлением медной посуды, шебеке, ковров и других предметов, продемонстрируют гостям древние богатые традиции и тонкости азербайджанского искусства.

В городке также откроется фотовыставка работ известных азербайджанцев, проживающих во Франции, и французов, живущих в Азербайджане. Выставка "Азербайджанцы и французы: история знакомства" отразит жизнь наших народов и стран.

В "Азербайджанском городке" будут созданы киоски с блюдами нашей национальной кухни. В киосках, принадлежащих различным местным компаниям, действующим в Азербайджане, гостям будут предложены национальные сладости и напитки. Для посетителей городка будут приготовлены вкусные блюда нашей национальной кухни.

Вниманию гостей городка будут предложены издания Фонда Гейдара Алиева, охватывающие различные сферы.

На сцене, установленной в "Азербайджанском городке", будут проводиться концертные программы, во время которых будут представлены музыка и танцы Азербайджана.

Напомним, что "Азербайджанский городок" был впервые организован Фондом Гейдара Алиева 19-28 сентября 2014 года на площади Сен-Сюльпис в Париже. Данный проект, с интересом встреченный посетителями, создал большие возможности для расширения связей с Азербайджаном. Учитывая проявленный интерес, Фонд Гейдара Алиева организует на площади Пале-Ройяль, также являющейся одним из известных мест в Париже, еще один городок, в котором представлены история, национально-духовные ценности, туристические возможности нашей страны.