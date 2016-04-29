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    "Флаг" сепаратистов Нагорного Карабаха официально запрещен на конкурсе "Евровидение"

    Европейский вещательный союз распространил документ, регулирующий использование флагов во время конкурса

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз распространил документ, регулирующий использование флагов во время конкурса "Евровидение-2016" в Стокгольме.

    Как сообщает Report со ссылкой на документ ЕВС, в документе запрещается проносить  флаги региональных административно-территориальных единиц, флаги непризнанных республик, коммерческих компаний, а также баннеры, содержащие оскорбительные высказывания.

    Так, в число запрещенных флагов вошел "флаг" непризнанных сепаратистских режимов в Нагорном Карабахе, Косово, Приднестровье, так называемой Донецкой Народной Республики, страны Басков, а также флаг "Исламского государства".

    Согласно документу, на конкурс разрешается проносить флаги определенного размера, представляющие стран-участниц конкурса, а также стран, которые ранее участвовали в конкурсе.

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