Финал "Евровидения" впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Deadline, эту информацию подтвердили в Европейском вещательном союзе (EBU).

В "Евровидении-2022" победила группа Kalush Orchestra из Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал "Евровидения", который состоится 13 мая.

За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. К ним относятся отстраненные от участия Россия и Беларусь.

"Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия", — рассказали в союзе.