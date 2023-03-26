Финал "Евровидения" впервые будет транслироваться в британских кинотеатрах

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире в кинотеатрах по всей Великобритании.
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В "Евровидении-2022" победила группа Kalush Orchestra из Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал "Евровидения", который состоится 13 мая.
За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе. К ним относятся отстраненные от участия Россия и Беларусь.
"Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование "остального мира", мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия", — рассказали в союзе.