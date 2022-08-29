Фильм "Махмуд и Марьям", показанный в Катаре, был встречен с интересом

В Драматическом театре Катара был показан фильм "Махмуд и Марьям" по одноименному роману выдающегося азербайджанского писателя Эльчина Эфендиева.

В Драматическом театре Катара был показан фильм "Махмуд и Марьям" по одноименному роману выдающегося азербайджанского писателя Эльчина Эфендиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Gulftimes.com.

На мероприятии приняли участие посол Азербайджана Рашад Исмайлов, президент Турецкого фонда культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Турции в этой стране Мехмет Мустафа Гёксу и другие дипломаты, а также представители азербайджанской общины Катара.

В своем выступлении Г.Эфендиева выразила благодарность посольству Азербайджана, а также правительству Катара.

Портал отмечает, что "Махмуд и Марьям" был снят турецким режиссером Мехметом Ада Озтекиным в 2013 году.