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Фильм "Махмуд и Марьям", показанный в Катаре, был встречен с интересом

Фильм "Махмуд и Марьям", показанный в Катаре, был встречен с интересом В Драматическом театре Катара был показан фильм "Махмуд и Марьям" по одноименному роману выдающегося азербайджанского писателя Эльчина Эфендиева.
Kультурная политика
29 августа 2022 г. 05:16
Фильм Махмуд и Марьям, показанный в Катаре, был встречен с интересом

В Драматическом театре Катара был показан фильм "Махмуд и Марьям" по одноименному роману выдающегося азербайджанского писателя Эльчина Эфендиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Gulftimes.com.

На мероприятии приняли участие посол Азербайджана Рашад Исмайлов, президент Турецкого фонда культуры и наследия Гюнай Эфендиева, посол Турции в этой стране Мехмет Мустафа Гёксу и другие дипломаты, а также представители азербайджанской общины Катара.

В своем выступлении Г.Эфендиева выразила благодарность посольству Азербайджана, а также правительству Катара.

Портал отмечает, что "Махмуд и Марьям" был снят турецким режиссером Мехметом Ада Озтекиным в 2013 году.

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Версия на азербайджанском языке Qətərdə nümayiş olunan “Mahmud və Məryəm” filmi maraqla qarşılanıb

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