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Фильм азербайджанского режиссера избран лучшим на международном фестивале

Фильм азербайджанского режиссера избран лучшим на международном фестивале Короткометражный фильм азербайджанского режиссера Самеда Агаева "Salam İsa" победил в номинации “Лучший художественный фильм” на международном студенческом кинофестивале стран СНГ “Восхождение”.
Kультурная политика
3 октября 2023 г. 13:24
Фильм азербайджанского режиссера избран лучшим на международном фестивале

Короткометражный фильм азербайджанского режиссера Самеда Агаева "Salam İsa" победил в номинации “Лучший художественный фильм” на международном студенческом кинофестивале стран СНГ “Восхождение”.

Как передает Report, награду азербайджанскому режиссеру вручил всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

Картина является дипломной работой молодого режиссера, оканчивающего в этом году Азербайджанский государственный университет культуры и искусств.

Сценарий фильма, снятого в жанре драмы и мистики, навеян стихотворением народного поэта Азербайджана Рамиза Ровшана “Однажды утром, проснувшись ото сна... ” (Bir səhər yuxudan durub...), и основан на реальных событиях.

Отметим, что международный студенческий кинофестиваль “Восхождение” организован Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Сергея Герасимова. На конкурс в рамках фестиваля были представлены 43 фильма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənc rejissorun filmi beynəlxalq festivalda “Ən yaxşı bədii film” nominasiyasında qalib olub

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