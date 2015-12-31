Фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы" исполняется 40 лет

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ 1 января исполняется 40 лет со дня первого телепоказа фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром", ставшего за прошедшие годы непременным признаком Нового года.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, 1 января 1976 года миллионы телезрителей Советского Союза узнали, что в Москве и Ленинграде есть 3-я улица Строителей, на которых в доме 25, в 12-й квартире живут два одиноких человека. Им уже много - по советским меркам - лет, каждый из них это понимает и в меру сил пытается устроить свою личную жизнь. Врач из Москвы Женя Лукашин собирается в новогоднюю ночь сделать предложение Гале, а у ленинградской учительницы Нади Шевелёвой под бой курантов пройдет свидание с Ипполитом.

В эти планы вмешивается суровая советская действительность и фантазия сценаристов - после традиционного общения с друзьями в бане пьяный Женя оказывает в Ленинграде, открывает своим ключом квартиру Нади и устраивается там спать. А потом на протяжении двух серий доказывает своей новой знакомой, ее подругам, Гале и особенно Ипполиту, что все произошедшее - лишь цепь случайностей и невероятных совпадений.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" режиссер Эльдар Рязанов начинал снимать уже в статусе живого классика. Прошло почти 20 лет с новогодней комедии "Карнавальная ночь", в его послужном списке были "Гусарская баллада", "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники", "Невероятные приключения итальянцев в России" - заслуженно любимые зрителями картины.