 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фильм "Не та, так эта" продемонстрирован в Лос-Анджелесе

    Произведение вызвало большой интерес у американских зрителей

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанская музыкальная комедия "Не та, так эта" продемонстрирована в американском городе Лос-Анджелесе.

    Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, выступивший перед показом генконсул Насими Агаев рассказал, что снятую по одноименной оперетте Узеира Гаджибекова музыкальную комедию уже долгие годы с любовью смотрят не только азербайджанцы, но и кинолюбители во всем мире.

    Генконсул отметил, что хотя в данном произведении события того периода истории показаны в комедийной форме, она затрагивает серьезные социально-культурные вопросы того времени, особенно с большим мастерство показаны вопросы прав женщин. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi