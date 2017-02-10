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    Фильм "Ичеришехер" был продемонстрирован на международном кинофестивале в Индии

    Показ картины состоялся в городах Бенгалуру и Майсур

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Ичеришехер" был продемонстрирован на IX Международном кинофестивале Бенгалуру в Индии.

    Как сообщили Report в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, картина участвовала в программе "Мировое кино" прошедшего 2-9 февраля фестиваля.

    Показ фильма производства Азербайджана состоялся 3-6 февраля в городах Бенгалуру и Майсур.

    Картина также приглашена на III Международный кинофестиваль "Кожикоде" в Индии.

    Отметим, что фильм "Ичеришехер" снят на Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по заказу министерства культуры и туризма.

    Автор идеи снятой в жанре психологической драмы картины – Тахмина Рафаэлла, авторы сценария - Тахмина Рафаэлла и Ильгар Сафат, режиссер-постановщик - Ильгар Сафат, оператор-постановщик - Лука Коассин, художник-постановщик - Бютюнай Аквердиев, исполнительный продюсер - Ульви Гасымов, продюсер - Мушвиг Хатамов.

    В главных ролях - Тахмина Рафаэлла, Фирдовси Атакишиев, Мехрибан Зеки, Эльмира Шабанова и другие.

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