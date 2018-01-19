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    Фильм "Гранатовый сад" представили в Брюссельском дворце изящных искусств

    В Бельгии состоялось открытие кинофестиваля Bridges

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Брюссельском дворце изящных искусств (BOZAR) состоялось открытие кинофестиваля Bridges.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, мероприятие предусмотрено в рамках программы культурного сотрудничества со странами "Восточного Партнерства" на 2017-2018 годы.

    Выступивший посол Фуад Искендеров выразил признательность организаторам фестиваля, коснулся нынешних традиций и исторических достижений в области азербайджанского кинематографа, и заявил, что повествующий о семейной трагедии фильм "Гранатовый сад" ("Nar bağı") является прекрасным образцом искусства.

    В рамках фестиваля прошла конференция с участием режиссеров и продюсеров.

    Представляющий Азербайджан на конференции режиссер фильма "Гранатовый сад" Ильгар Наджаф, рассказал об истории азербайджанского кино, возрождении и развитии национальной кинематографии, коснулся других вопросов.

    В то же время, в рамках фестиваля был продемонстрирован фильм "Гранатовый сад". Затем режиссер картины Ильгар Наджаф ответил на многочисленные вопросы, связанные с картиной. 

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