Фильм "Гранатовый сад" представили в Брюссельском дворце изящных искусств

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Брюссельском дворце изящных искусств (BOZAR) состоялось открытие кинофестиваля Bridges.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Бельгии, мероприятие предусмотрено в рамках программы культурного сотрудничества со странами "Восточного Партнерства" на 2017-2018 годы.

Выступивший посол Фуад Искендеров выразил признательность организаторам фестиваля, коснулся нынешних традиций и исторических достижений в области азербайджанского кинематографа, и заявил, что повествующий о семейной трагедии фильм "Гранатовый сад" ("Nar bağı") является прекрасным образцом искусства.

В рамках фестиваля прошла конференция с участием режиссеров и продюсеров.

Представляющий Азербайджан на конференции режиссер фильма "Гранатовый сад" Ильгар Наджаф, рассказал об истории азербайджанского кино, возрождении и развитии национальной кинематографии, коснулся других вопросов.

В то же время, в рамках фестиваля был продемонстрирован фильм "Гранатовый сад". Затем режиссер картины Ильгар Наджаф ответил на многочисленные вопросы, связанные с картиной.