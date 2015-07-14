Фильм "Бесконечный коридор" удостоен премии Мадридского фестиваля

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Документальный фильм "Бесконечный коридор" ("Endless Corridor") литовского режиссера Андрюса Брокаса продолжает завоевывать симпатии международных фестивалей. Как сообщает Report, после того, как фильм получил высшую премию "Best of Show" на конкурсе "Accolade Global Film Competition", он был удостоен еще двух престижных премий. Фильм был объявлен "Лучшим документальным фильмом" международного кинофестиваля "Tenerife", а режиссер Андрюс Брокас - "Лучшим режиссером документальных фильмов".

"Получить эти премии большая честь для меня. Выражаю благодарность всему коллективу, работающему вместе со мной, и жителям Ходжалы, поделившимся своей трагической историей. Такое большое международное внимание к фильму показывает, что ни один человек не может остаться равнодушным к историям, рассказанным в фильме. Надо наконец извлечь урок, чтобы Ходжалинская трагедия больше не повторялась.

Премии, полученные на мадридском и тенерифском международном кинофестиваля, а также премию "Best of Show", полученную на конкурсе "Accolade Global Film Competition", мы посвящаем героям фильма и светлой памяти погибших в Ходжалинской трагедии людей", - отметил А.Брокас.

Он отметил, что премия издания "Accolade" является одной из престижных премий в международной киноиндустрии. По словам режиссера, жюри конкурса является создателями известных голливудских фильмов: "Они также участвуют в голосовании на премиях "Оскар" И "Эмми". Благодаря этой премии, у нас много шансов получить премию "Эмми" в следующем году".

Фильм "Бесконечный коридор" представлен на более чем 60 кинофестивалях по всему миру. Многие из них уже включили фильм в свою программу. Очередным будет Кейптаунский кинофестиваль.

Напомним, что премьера фильма состоялась 1 июля прошлого года в Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Продюсерами документального фильма "Бесконечный коридор" являются Александр Брокас (Литва) и лауреат престижной премии "Grammy Award" Джеральд Рафшун (США). Авторский текст за кадром читает британский актер, обладатель премии BAFTA Джереми Айронс. Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий и интервью с лицами, принимавшими непосредственное участие в организации трагедии с армянской стороны, которые были записаны во время встреч с ними литовского журналиста Ричарда Лапаитиса, являющегося свидетелем ужасов Ходжалы и вернувшегося в Азербайджан через 20 лет после трагедии. В экранном произведении отражены сюжеты, значимые для истории и культуры Азербайджана. Авторы фильма ссылаются на малоизвестные доселе факты, документы и снятые в свое время видеосюжеты и фотоматериалы о Ходжалинском геноциде.

Презентация фильма "Бесконечный коридор" в рамках агитационно-пропагандистской кампании "Справедливость к Ходжалы!", осуществляемой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в феврале нынешнего года прошла в Стамбуле, Анкаре, Риме, Вильнюсе, Лондоне, Париже, Дублине, Берлине, Берне, Люксембурге. Экранное произведение демонстрировалось в эфире турецкого "Канал 24" и Национального телевидения Албании.