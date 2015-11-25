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    Фильм "Аршин мал алан" будет продемонстрирован в Индии

    В Индии пройдет Международный фестиваль фильмов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фильм "Аршин мал алан" будет продемонстрирован в Индии.

    Как сообщает Report, показ фильма, организованный киностудией "Азербайджанфильм", состоится в конце ноября. Он приурочен к 100-летнему юбилею известного певца и народного артиста Рашида Бейбутова.  

    Отметим, что в индийском штате Гоа будет проведен 46-й Международный фестиваль фильмов "Гоа", являющийся самым крупным фестивалем Азии. Фильм "Аршин мал алан" будет продемонстрирован в рамках данного фестиваля.

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