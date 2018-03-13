Фильм "Али и Нино" показан на XXII Международном фестивале в Софии

София. 13 марта. REPORT.AZ/ Снятый при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой фильм "Али и Нино" был показан на XXII Международном фестивале в Софии, Болгария.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Болгарии, проживающие и обучающиеся в этой стране азербайджанцы, и представители общественности.

Показ фильма состоялся в Национальном дворце культуры в Софии по инициативе посольства Азербайджана в Болгарии.

Фильм вызвал большой зрительский интерес.