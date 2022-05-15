Фестиваль японской культуры состоялся в Баку

15 мая в Баку прошел "Фестиваль японской культуры".

15 мая в Баку прошел "Фестиваль японской культуры".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано посольством Японии в Азербайджане в рамках серии мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

Фестиваль открыл посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада.

Многочисленные гости фестиваля смогли ознакомиться со стендами с образцами японской культуры и различных традиционных ремесел, искусством японской каллиграфии, а также увидеть, как собираются икебаны - композиции из цветов, проходит традиционна японская чайная церемония, создаются оригами (фигурки из бумаги).

Можно было также принять участие в конкурсах на знание Японии и ее традиций, примерить на себя традиционную одежду японцев - кимоно и юката. А юные гости мероприятия с интересом наблюдали за работами азербайджанских школьников по робототехнике.

На сцене фестиваля были представлены народные танцы и песни этой страны, в том числе широкоизвестная композиция «Сакура», посвященная японской традиции созерцания цветения ханами, а также известное на весь мир японское молодежное увлечение косплей (костюмированное перевоплощение в различных персонажей).

Фестиваль вызвал большой интерес у зрителей.