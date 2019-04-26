Фестиваль Насими стал членом Европейской ассоциации фестивалей

Фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими стал членом Европейской ассоциации фестивалей.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, это первый фестиваль из Азербайджана, который стал членом Европейской ассоциации фестивалей.

Представители Фестиваля Насими недавно приняли участие в III саммите Фестивалей искусств, проведенном организацией в Лиссабоне. В саммите приняли участие в целом 230 делегаций фестивалей и городов из 45 стран.

Наряду с Фестивалем Насими членами Ассоциации стали 9 фестивалей, организуемые 6-ю странами: Украина, Португалия, Испания, Италия, Швеция и Россия. Еще два фестиваля приняты в структуру как почетные.

Европейская ассоциация фестивалей с 1952 года объединяет музыкальные, танцевальные, театральные и мульдисциплинарные фестивали в Европе и за ее пределами. Целью организации является объединение фестивалей-членов в масштабе Европы и мира и внесение вклада в творческую жизнь Европы посредством этих фестивалей. Структура выступает как важная платформа художественных фестивалей.

Отметим, что Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими впервые был проведен в Азербайджане 27-30 сентября 2018 года. Проект нацелен на пропаганду творчества одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль был организован Фондом Гейдара Алиева при содействии министерства культуры.