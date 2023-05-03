Фестиваль европейской культуры Eurovillage в этом году пройдет в Лянкаране

Ежегодный фестиваль европейской культуры Eurovillage пройдет в Лянкаране 10 июня.

Ежегодный фестиваль европейской культуры Eurovillage пройдет в Лянкаране 10 июня.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Очень хорошо, что мы преодолели пандемию. Азербайджан хорошо проявил себя в борьбе с коронавирусом. Наконец-то мы можем проводить мероприятия без ограничений, представительство ЕС планирует ряд мероприятий в мае и июне",- сказал Михалко.

Он добавил, что Лянкаран также представлен в таких проектах ЕС как EU4Lankaran и EU4Culture.

Кроме того представительство намерено организовать в Баку мероприятие Taste of Europe ("Вкус Европы"), в рамках которого гости смогут поближе ознакомиться с кулинарными изысками стран ЕС.