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Фестиваль европейской культуры Eurovillage в этом году пройдет в Лянкаране

Фестиваль европейской культуры Eurovillage в этом году пройдет в Лянкаране Ежегодный фестиваль европейской культуры Eurovillage пройдет в Лянкаране 10 июня.
Kультурная политика
3 мая 2023 г. 12:29
Фестиваль европейской культуры Eurovillage в этом году пройдет в Лянкаране

Ежегодный фестиваль европейской культуры Eurovillage пройдет в Лянкаране 10 июня.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил журналистам.

"Очень хорошо, что мы преодолели пандемию. Азербайджан хорошо проявил себя в борьбе с коронавирусом. Наконец-то мы можем проводить мероприятия без ограничений, представительство ЕС планирует ряд мероприятий в мае и июне",- сказал Михалко.

Он добавил, что Лянкаран также представлен в таких проектах ЕС как EU4Lankaran и EU4Culture.

Кроме того представительство намерено организовать в Баку мероприятие Taste of Europe ("Вкус Европы"), в рамках которого гости смогут поближе ознакомиться с кулинарными изысками стран ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda “Eurovillage” Avropa Mədəniyyəti Festivalı keçiriləcək

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