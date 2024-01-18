Фазиль Мустафа: В ближайшее время будет представлена Госстратегия Азербайджана в сфере культуры

"Государственная стратегия Азербайджана в сфере культуры на 2020-2040 годы" будет представлена в ближайшее время.

"Государственная стратегия Азербайджана в сфере культуры на 2020-2040 годы" будет представлена в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на заседании комитета 18 января.

Он отметил, что примерно через 1-2 месяца ожидается представление стратегического документа.

"Я бы предложил провести встречу на парламентском уровне между Министерством культуры и комитетом, чтобы мнения членов комитета были приняты во внимание", - добавил Ф.Мустафа.