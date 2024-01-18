О нас

Фазиль Мустафа: В ближайшее время будет представлена Госстратегия Азербайджана в сфере культуры

Фазиль Мустафа: В ближайшее время будет представлена Госстратегия Азербайджана в сфере культуры "Государственная стратегия Азербайджана в сфере культуры на 2020-2040 годы" будет представлена в ближайшее время.
Kультурная политика
18 января 2024 г. 16:05
Фазиль Мустафа: В ближайшее время будет представлена Госстратегия Азербайджана в сфере культуры

"Государственная стратегия Азербайджана в сфере культуры на 2020-2040 годы" будет представлена в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на заседании комитета 18 января.

Он отметил, что примерно через 1-2 месяца ожидается представление стратегического документа.

"Я бы предложил провести встречу на парламентском уровне между Министерством культуры и комитетом, чтобы мнения членов комитета были приняты во внимание", - добавил Ф.Мустафа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı dövlət strategiyası yaxın vaxtlarda təqdim olunacaq

Самое важное

Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi