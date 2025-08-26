О нас

Фаррух Джумаев: Молодежный лагерь в Лачыне создаст основу для новых проектов

Фаррух Джумаев: Молодежный лагерь в Лачыне создаст основу для новых проектов Фаррух Джумаев: Молодежный лагерь в Лачыне создаст основу для новых проектов
Kультурная политика
26 августа 2025 г. 12:28
Фаррух Джумаев: Молодежный лагерь в Лачыне создаст основу для новых проектов

Главная цель молодежного лагеря в Лачыне - познакомить участников с культурой и историей города, а также объединить молодежь и творческих деятелей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международного сотрудничества министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев.

По его словам, в рамках лагеря пройдет обмен мнениями о достижениях азербайджанской молодежи, что создаст основу для будущих проектов и новых организаций. В мероприятии участвуют представители из 21 страны.

"В течение нескольких дней участники смогут ближе познакомиться с Лачыном, его культурой, а также принять участие в мастер-классах", - отметил Джумаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан активно развивает сферу креативных индустрий, а главной темой лагеря является именно их продвижение и вовлечение молодежи в этот процесс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Farrukh Jumayev: Youth camp in Azerbaijan's Lachin to create basis for new projects
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Laçında keçirilən Gənclər Düşərgəsində yeni layihələr üçün zəmin yaradılacaq

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi