Фаррух Джумаев: Молодежный лагерь в Лачыне создаст основу для новых проектов

Главная цель молодежного лагеря в Лачыне - познакомить участников с культурой и историей города, а также объединить молодежь и творческих деятелей.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международного сотрудничества министерства культуры Азербайджана Фаррух Джумаев.

По его словам, в рамках лагеря пройдет обмен мнениями о достижениях азербайджанской молодежи, что создаст основу для будущих проектов и новых организаций. В мероприятии участвуют представители из 21 страны.

"В течение нескольких дней участники смогут ближе познакомиться с Лачыном, его культурой, а также принять участие в мастер-классах", - отметил Джумаев.

Он подчеркнул, что Азербайджан активно развивает сферу креативных индустрий, а главной темой лагеря является именно их продвижение и вовлечение молодежи в этот процесс.