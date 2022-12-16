Фарид Шафиев: Первичный материал для "Али и Нино" был собран Юсифом Чеменземинли

Согласно исследованию по авторству книги "Али и Нино", проведенному американкой Бэтти Блэр, первоначальный материал для книги был собран азербайджанским писателем Юсифом Чеменземинли.
Об этом Report сообщил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, который имеет отношение к возможным прототипам главных героев романа.
По его словам, на Западе есть версия, что автором произведения является Лев Нуссимбаум, но очень многое говорит о том, что, по крайней мере, материалы, легшие в его основу, были собраны Ю. Чеменземинли.
Ф.Шафиев подчеркнул, что у него были личные мотивы для интереса к этому исследованию и участию в нем.
"Юсиф Чеменземинли был соседом моего прадеда Алипаши Алиева и прабабушки Александры – азербайджано-грузинской пары. Мою бабушку звали Тамара, и, если вы помните, в романе дочь Али и Нино звали Тамар. Слишком много совпадений, поэтому есть место для существования версии, что первичная версия романа принадлежит именно Чеменземинли", - добавил Ф.Шафиев.
По его словам, основным выводом, к которому пришла Блэр, это то, что конечным автором книги, несомненно, является Лев Нуссимбаум – бакинский еврей, который волей судьбы оказался в Германии. В то же время, в романе есть детали, которые явно указывают на возможность использования в нем материалов другого человека.
"Первым творческим псевдонимом Юсифа Чеменземинли был Алихан, он был какое-то время дипломатом. В принципе это напоминает судьбу главного героя романа Али. Блэр утверждает, что Чеменземинли начал работать над этим романом, но потом в 1926 году решил вернуться в Советский Азербайджан. Очевидно, что он не мог писать роман, где героем является борец за независимость Азербайджана, поэтому манускрипт остался недописанным. Потом он каким-то образом попал в руки Льва Нуссимбаума. Известно, что у Льва Нуссимбаума в его творчестве очень много плагиаризма. Это уже установленный факт", - отметил он.
Еще одним подтверждением тому, что первоначальным автором произведения является азербайджанский писатель Чеменземинли служит то, что в книге есть моменты, которые мог бы написать только азербайджанец, или что он не стал бы писать.
"С одной стороны в начале мы наблюдаем моменты, где выражена большая любовь к Азербайджану. Там есть также детали, которые Нуссимбаум, покинувший Азербайджан в 14 лет, просто не мог знать. То есть, автор очень хорошо знал страну. С другой стороны, в романе есть весьма нелицеприятные отзывы об азербайджанцах. Это уже явно поздние добавления Л. Нуссимбаума", - сказал он
В заключение Ф.Шафиев рассказал, что в ближайшее время намерен снять фильм про жизнь Льва Нуссимбаума.