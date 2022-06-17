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Евровидение-2023 состоится не в Украине

Евровидение-2023 состоится не в Украине Европейский вещательный союз (ЕВС) решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.
Kультурная политика
17 июня 2022 г. 14:48
Евровидение-2023 состоится не в Украине

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на официальное сообщение ЕВС, организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

"Стало традицией, что победитель конкурса песни "Евровидение" принимает конкурс в следующем году, при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон. Этот песенный конкурс является одним из самых сложных телепроектов в мире, над которым работают тысячи людей и на подготовку требуется 12 месяцев.

После объективного анализа, руководящий совет Евровидения, с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования, необходимые вещателю для проведения, организации конкурса песни «Евровидение» не могут быть выполнены. В связи с этим конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra победила в финале "Евровидения-2022", который прошел в мае в итальянском Турине.

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