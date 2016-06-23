​Европейский союз реализует проект по сохранению национально-культурного наследия Азербайджана

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Институте истории имени А.А. Бакиханова НАНА состоялась встреча с местным советником нового твининг-проекта "Поддержка министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики в модернизации политики сектора культуры и системы управления" Алессандро Бьянки. Как сообщает Report, встреча была посвящена вопросам реализации данного проекта.

Директор института, член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, отметив схожесть обычаев и традиций Азербайджана с южно-европейскими, в частности, итальянскими, подчеркнул большое значение развития сотрудничества в сфере науки между двумя странами.

А.Бьянки в свою очередь отметил, что основной целью сотрудничества между ЕС и Азербайджаном является усовершенствование системы управления в области культуры в Азербайджане, сохранение национально-культурного наследия страны.

Я.Махмудов заявил, что охрана исторических памятников крайне важна для будущих поколений. Ученый отметил, что вот уже 25 лет, как на наших оккупированных Арменией территориях систематически разрушаются культурные памятники и уничтожаются исторические храмы. В связи с данным вопросом существует намерение обратиться в Комиссию культуры ЕС.

Отметим, что данный твининг-проект осуществляется при совместной организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и ЕС. Проект был согласован Европейской комиссией и утвержден Кабинетом министров Азербайджана. Проект, стартовавший в феврале 2016 года, рассчитан на два года.