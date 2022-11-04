Европейский кинофестиваль откроется в Баку показом чешского фильма

14 ноября в Баку состоится показ чешского фильма "Владельцы".

14 ноября в Баку состоится показ чешского фильма "Владельцы".

Как сообщили Report в посольстве Чехии в Азербайджане, показ откроет ежегодный Европейский кинофестиваль, организованный представительством Европейского союза в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов ЕС.

Чешский комедийный фильм "Владельцы" (2019) режиссера Иржи Гавелки, снятый им по собственному сценарию, повествует о собрании владельцев квартир в многоквартирном доме для решения вопроса продажи мансардного помещения, необходимого для ликвидации аварийного состояния дома. Но простое голосование осложняется тем фактом, что у каждого есть свои собственные идеи и планы.

Вход на мероприятие свободный.