"Европейский городок" в Нахчыван-гала - ФОТО

Нахчыван. 23 сентября. REPORT.AZ/ В историко-архитектурном музейном комплексе Нахчыван-гала был организован "Европейский городок" (Eurovillage).

Как сообщает Report, в течении дня жители Нахчывана смогли ознакомится со стендами 17 стран-членов Европейского союза, больше узнать о Европейском Союзе и его ценностях, о многолетнем сотрудничестве и партнерстве ЕС и Азербайджана.

Как заявил на открытии глава делегации ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас, такого рода мероприятие проводится в Нахчыване впервые. Он выразил благодарность властям Автономной Республики за содействие в его проведении, а также всем жителям, кто пришел сегодня в "Европейский городок". Посол отметил, что нынешний год -особый для отношений ЕС и Азербайджана: в этом году отмечается столетие АДР, а также 10-летие делегации ЕС в Баку.

"Азербайджан и Европейский союз связывает крепкое сотрудничество, в том числе в сфере образования. И такого рода мероприятия помогут нам лучше узнать друг друга",- заявил К. Янкаускас.

После этого каждый из присутствующих на открытии послов поприветствовал гостей Еврогородка на своем родном языке.

В рамках мероприятия состоялись виртуальные туры по странам Европы, занимательные конкурсы и викторины, познавательные шоу, фейс-арт и уроки рисования для детей и многое другое.

Мероприятие привлекло большое количество участников.

С Европейским городком ознакомился также председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов.