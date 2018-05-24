"Европейский Городок" снова порадует бакинцев и гостей столицы

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Праздник европейской культуры «Европейский Городок 2018» пройдет на Бакинском Бульваре 2 июня в рамках празднования 100-летия независимости Азербайджанской Демократической Республики, cообщает Report со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Азербайджане.

«Европейский Городок 2018» станет идеальной возможностью для тех, кто хочет больше узнать о Европейском Союзе(EC) и его ценностях,о многолетнем сотрудничестве и партнерстве ЕС и Азербайджана.

Традиционно организаторами европейского городка является Делегация Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с 20 посольствами стран-членов Евросоюза в Баку. Организационную поддержку оказываютCaspian Event Organisers (CEO).

Европейский Городок, который откроется для посетителей с 12.00, отличится насыщенной и расширенной программой мероприятий. В рамках Европейского Городка состоятся виртуальные туры по странам Европы, уроки национальных и европейских танцев, караоке, школа языков с представителями посольств и культурных центров, познавательные шоу, включающие химические и физические эксперименты,фейс-арт, мастер-класс по плетению венков, создание различных предметов 3D ручкой и многое другое. Приятно провести время с друзьямии забивать голы с футболистами можно будет на специальной площадке, организуемой AFFA. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть кулинарное шоу приготовления знаменитых европейских блюд, таких как «паэлья».

Впервые в рамках Европейского Городка 2018 министерство Культуры Азербайджана выставит различные виды народного исскуства и библиотеку. Центр традиционного искусства "Ичеришехер" представит коллекцию национального бренда «Dastan». Партнером европейского городка является Фонд молодежи Азербайджана при президенте Азербайджанской Республики,который в этом году принимает участие со своим стендом.

В Европейском Городке примет участие Гимназия Искусств Азербайджана имени А.Н. Алекперова, ученики которой поделятся искусством лепки различных фигур. Кроме того, на фестивале можно будет поучаствовать в мастер-классе по гончарному делу.

Традиционно в рамках фестиваля Европейского Городка для детей и взрослых состоятся многочисленные викторины и конкурсы, победители которых будут удостоены специальными призами. Европейский Городок будет открыт для посетителей допоздна, а закроет его грандиозный концерт, в котором примут участие специально приглашенные местные и зарубежные звезды.