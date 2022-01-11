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Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах

Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах Один из ведущих мировых телеканалов Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах.
Kультурная политика
11 января 2022 г. 06:13
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах

Один из ведущих мировых телеканалов Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах.

Как передает Report, в сюжете подчеркивается особое место народных танцев в азербайджанской культуре.

Отмечается, что традиционный азербайджанский танец находится в центре национальной культуры, сочетая музыку, хореографию и повествование. Коренясь в глубокой древности, азербайджанские народные танцы очень разнообразны. Они могут отличаться как причудливым изяществом, так и выразительным атлетизмом.

Основанный в 1938 году Азербайджанский ансамбль песни и танца объездил весь мир. Его отличает внимательное отношение к деталям костюма, причесок и грима. Руководитель ансамбля должен подготовить разнообразную программу, способную продемонстрировать не только искусство танца, но и красоту костюмов.

"Некоторые сложные элементы характерны для азербайджанских женских танцев, а именно движения верхней части тела, постановка взгляда и все вместе, - рассказывает Euronews учительница танцев Саина Ахмедова. - Также танец со стаканчиками. Их с шербетом держат на открытых ладонях. Во время танца нужно не разлить ни капли".

"Азербайджанский мужской танец изображает орла, распростершего крылья на вершине горы и готового взлететь, - объясняет в сюжете телеканала художественный руководитель ансамбля Руфат Халилзаде. - Некоторые танцевальные элементы танцовщики выполняют на пуантах. Это очень сложно сделать. Как правило, мужские танцы - это настоящий турнир. Участники как бы говорят: Я прыгну выше тебя, выполню самые сложные элементы еще быстрее. Этот турнир сам по себе символизирует отвагу и мужество. Именно это изображает танец".

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Версия на азербайджанском языке “Euronews” Azərbaycanın xalq mahnıları və rəqsləri barədə süjet hazırlayıb

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