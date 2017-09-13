Euronews: Будучи в Габале, обязательно отведайте местный шашлык на камне

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Телеканал Euronews посвятил сюжет секретным рецептам азербайджанского шашлыка, передает Report.

В сюжете отмечаются местные достопримечательности "красивейшего древнего города Габалы".

"Как и положено на Кавказе, после культурных впечатлений пора побаловать и желудок. А что первым делом приходит на ум, когда ты на Кавказе? Конечно – шашлык!", - говорится в сюжете.

Ведущая телеканала Аврора Велес отмечает, что "будучи в Габале, обязательно отведайте так называемый “дашарасы кябаб” (шашлык на камнях)".

"Мясо предварительно замачивают в листьях мяты, затем закладывают между горных камней и особым образом зажаривают на огне", - сообщает ведущая.

В сюжете также азербайджанский шеф-повар Захир Мусаев выражает уверенность, что местный кебаб является самым вкусным и обладает особыми свойствами.

"Эта традиция появилась благодаря пастухам и охотникам, которые жарили здесь мясо на камнях, когда останавливались на привал. Процесс занимает минут 25", - приводит его слова телеканал Euronews.

"Ну а перед мясом вначале трапезы можно заказать знаменитую закуску “доймеч”. Она состоит из алычи, вишни и зелени и здорово возбуждает аппетит. В общем, в Габале и ее окрестностях есть много мест, где можно перекусить или плотно пообедать", - сообщает телеканал.