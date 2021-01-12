Это был день, когда я испытала чувство абсолютного счастья

Наргиз Алиярова: "Моя самая большая мечта - играть в освобожденной Шуше"

Имя заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международного конкурса, профессора Наргиз Алияровой знакомо поклонникам классической музыки не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Вот уже четвертый год музыкант живет в Нью-Йорке, посвящая всю себя не только концертной деятельности, но и ознакомлению зрителей новой для нее страны с азербайджанской музыкой, которой предана бесконечно. Вторая карабахская война, закончившаяся освобождением оккупированных армянами азербайджанских земель, заставила известную пианистку взглянуть на эту работу по-новому. Как это происходило, каким оружием сражались люди искусства, поддерживая родину в трудный для нее час, поделилась с Report Наргиз Алиярова, президент и учредитель обладающего международным статусом музыкального общества «Национальная музыка и глобальная культура».

- Есть выражение: когда говорят пушки, музы молчат. Вы – известный музыкант, за три года пребывания в США сделавшая столько для продвижения азербайджанской культуры, что иным не удается за десятилетия, согласны с этим расхожим мнением?

- Музыка – мое оружие, это мой способ борьбы с несправедливостью, которая представляется мне весьма важной как в отношениях между людьми, так и во взаимодействии государств. Где бы я ни была, я всегда старалась рассказать об искусстве, культуре Азербайджана, знакомить людей из разных стран с сокровищницей азербайджанской музыки. Но недавняя карабахская война, завершившаяся освобождением оккупированных армянами азербайджанских территорий, заставила каждого из азербайджанцев, живущих за рубежом, выложиться полностью. Забыть о семье, о здоровье, о работе и помнить об одном – родина борется, и мы ее бойцы, где бы мы не находились. Наши соотечественники включились в войну, которую принято называть информационной. Мы встречались с сенаторами, конгрессменами, журналистами, пишущими о политике. Старались донести до американцев правду, которая блокировалась представителями армянской диаспоры, имеющей богатый опыт и ресурсы для дезинформации. Представителей азербайджанской диаспоры в США намного меньше, да и сроки их проживания за рубежом несравнимы с армянскими. Тем не менее, мы делали все возможное, а порой и то, что казалось невозможным. Задача была проста и сложна одновременно - поддержать свою страну в ее справедливой борьбе за свою территориальную целостность.

Я живу в Нью-Йорке. Америка, как известно, огромная страна, и раньше, до этих событий, общение происходило в основном с теми соотечественниками, кто жил в "Большом яблоке", как называют Нью-Йорк. Но, несмотря на пандемию, охватившую весь мир, и Штаты в том числе, война за освобождение Карабаха, обстрелы армянами мирного населения Гянджи, Барды и других городов, далеких от линии фронта, сплотили азербайджанцев Америки. Мы тесно и интенсивно общаемся, проводим совещания по зуму, разрабатывая единый план действий, проводим мероприятия, донося до мировой общественности позицию Азербайджана.

- Были какие-то конкретные проекты?

- В преддверии Дня государственного флага Азербайджана 8 ноября Конгрессом азербайджанских обществ Америки было решено провести мероприятие, посвященное этому празднику. Я отвечала за музыкальную часть. Но когда мы узнали, что в этот день освобождена Шуша, то празднование приобрело характер не просто встречи соотечественников в связи с Днем флага - символа нашей государственности, а нечто гораздо большее. Мой экскурс в историю азербайджанской музыки, которым открывался концерт (исполнителями произведений наших композиторов были в основном и зарубежные артисты), превратился в рассказ о Шуше – колыбели азербайджанской музыки. Выступал наш посол в США Элин Сулейманов, представители Пакистана, Израиля, Турции. Это был день, когда я испытала чувство абсолютного счастья. Думаю, что такие же ощущения переживали все наши соотечественники и за рубежом, и на родине. Это роднило и сплачивало нас друг с другом, придавая новые силы.

Работали все. Моя дочь Улькер в группе из полусотни таких же молодых людей днем и ночью сидели в Twitter, комментирую любую информацию о карабахском конфликте, разоблачаю каждую ложь, которую распространяли армяне в соцсетях, рассказывали о ракетных ударах, наносимых Арменией по нашему мирному населению.

Я выступала с презентацией, посвященной Карабаху, рассказывая в разных международных группах историю создания этого ханства и до сегодняшних дней. Одна из таких групп была очень влиятельной. Это были члены Young Presidents' Organization - Организации молодых президентов, глобального лидерского сообщества руководителей высшего звена из более чем ста стран. Было много вопросов, и таких встреч в разных группах было несколько. Я в свою очередь попросила у этих действующих лидеров помощи в организации наших встреч с руководителями СМИ и призывала их самих выступать с публикациями о событиях карабахского конфликта. В результате нам удалось встретиться с редактором одного из нью-йоркских журналов.

Мы организовали встречи в известных всемирных организациях, таких, как Rotary Club, нью-йоркском клубе международной женской организации Zonta, где я два года была президентом, у которой 12 тысяч клубов в 62 странах. Очень большую работу во время второй карабахской войны проводила «Сеть азербайджанцев США»- USAN, которая рассылала письма конгрессменам, сенаторам, организовывала сбор подписей под петициями, в которых поднимались важные для Азербайджана проблемы. А 27 декабря наше общество «Национальная музыка и глобальная культура» провело большой онлайн - концерт Silk Routes («Шелковый путь»). Его удалось организовать благодаря гранту Манхеттенского культурного центра и городского (Нью-Йорк) фонда, который я выиграла. Там звучало много азербайджанской музыки и музыки других народов. Этот концерт воплощал новую концепцию мультикультурального подхода, когда , помимо музыки, на сцене звучали поэтические произведения Низами, Физули, Виктора Гюго, Анны Ахматовой, Артюра Рембо, Сильвии Плат на языке оригинала, представлялись танцевальные номера. Искусство – самый короткий путь знакомства людей с другой культурой. И тогда возникает интерес к стране во всех остальных сферах.

- А были какие-то акции в настоящем, а не в виртуальном мире ?

-Да, конечно. Нью-Йоркская Ассоциация Азербайджана провела перед зданием штаб-квартиры ООН акцию с участием сотен азербайджанцев. На нее прибыли многие наши соотечественники из Филадельфии, Нью-Джерси, Мэна, Вашингтона, Вирджинии, Каролины и других штатов, прозвучал государственный гимн. В выступлениях говорилось о том, что Азербайджан выполняет резолюции ООН, требующие от армянских агрессоров освобождения оккупированных ими земель, звучали призывы осудить Армению за ракетные обстрелы мирных азербайджанских городов. Такие акции протеста прошли во всех крупных городах США. В разных штатах были установлены билборды, на которых размещалась информация о Карабахе, об армянской агрессии против нашей страны. Была еще одна интересная акция: арендованы грузовые машины, которые ездили в течение одного дня по улицам городов разных штатов. У них были кузова со светящимися экранами, где размещалась информация о карабахском конфликте, о жертвах среди мирного азербайджанского населения. Естественно, все это требовало не только организаторской работы, но и финансовых вложений. Помимо этого, наши соотечественники собирали средства, которые направлялись на родину в помощь армии, семьям шехидов и раненым. Хотя война закончилась, но мы понимаем, что потребуются огромные средства для разминирования и восстановления районов, которые оккупанты, можно сказать, превратили в руины. В конце января состоится 12 -часовой международный концерт-марафон, его организует Музыкальный фонд Азербайджан- Америка, президентом которого является Джамиля Джавадова- Спицберг, я в нем тоже участвую. В него привлечены музыканты и деловые люди со всего мира, предполагается собрать большие средства для оказания помощи Азербайджану.

Хочу рассказать еще об одном событии, подготовкой к которому я сейчас занята. Мы организовываем международный композиторский конкурс им. Узеира Гаджибекова на лучшее сочинение , написанное на одну из десяти тем из оперы «Кероглу», оперетт «Аршин мал алан» и «Не та, так эта» . Почему возникла такая идея? У великого Узеирбека очень мало инструментальных произведений. Поэтому мне, как пианисту, нет возможности знакомить слушателя с творчеством великого композитора. Когда же появятся новые произведения на его темы, имя и музыка Узеирбека будут звучать на многих сценах мира. К тому же не секрет, что наши заклятые соседи –армяне известны своим плагиатом во многих сферах, и заимствованиями у Гаджибекова тоже. Такой конкурс – лучший способ борьбы с этим явлением. 15 января конкурс будет запущен. Председателем жюри согласилась быть композитор, народная артистка Азербайджана Франгиз Ализаде. А итоги мы думаем подвести к 18 сентября – дню рождения великого мастера, ко времени проведения в Баку фестиваля У.Гаджибекова. И хотим, чтобы наши победители выступили на нем. Мы также издадим десять лучших сочинений в США и произведения лауреатов первых трех премий будут исполняться в знаменитом Линкольн-центре в Нью-Йорке.

-Что для вас, человека, молодость которого пришлась на начало карабахского конфликта, означает победа Азербайджана в карабахской войне, справедливо названной Отечественной ? И что для вас как музыканта освобождение Шуши?

- Лет семь назад во время интервью корреспондент задал мне вопрос: «Какая ваша самая большая мечта?» И я ответила: «Моя самая большая мечта - играть в освобожденной Шуше». И я надеюсь, что скоро это мое желание сбудется.

Элеонора Абаскулиева