Еще два азербайджанских памятника включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей с 6 по 16 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция, состоялось обсуждение номинационных файлов, представленных в предварительный список Всемирного наследия.

В рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей с 6 по 16 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, Франция, состоялось обсуждение номинационных файлов, представленных в предварительный список Всемирного наследия.

Об этом Report сообщили из Министерства культуры.

Было отмечено, что в предварительный список включены "Древний город Габала" и "Историко-культурный и природный комплекс Гемигая и Гёйгёль", представленные азербайджанской стороной.

Следует отметить, что наскальные рисунки на горе Гемигая, расположенной на территории Ордубадского района, в водораздельной части Зангезурского хребта, на высоте 3725 метров, являются одними из древнейших образцов азербайджанской культуры. Эти изображения относятся к различным этапам бронзового века, железного века и средневековья.

Согласно историческим источникам, древняя Габала, с IV века до н. э. игравшая важную роль в экономической, политической и культурной жизни Азербайджана, упоминания о которой встречаются в письменных источниках с I века н. э., была первой столицей Кавказской Албании. Этот город с 2500-летней историей издавна является одним из значимых политических, экономических и торговых центров региона.

Необходимая научная и организационная работа для включения в будущем обоих памятников в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО будет продолжена.