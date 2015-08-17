 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС проведет в Баку фестиваль "Eurovillage-2015"

    В рамках мероприятия ожидается проведение различных конкурсов и викторин, караоке, музейных туров

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 19 сентября в Баку состоится фестиваль "Eurovillage-2015". Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством Европейского Союза в Азербайджане и проводится в столице третий год подряд. 

    Целью проведения фестиваля является ознакомление жителей Баку в европейскими традициями и культурой. В рамках "Eurovillage-2015" ожидается проведение  различных конкурсов и викторин, караоке, музейных туров и др. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi