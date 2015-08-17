ЕС проведет в Баку фестиваль "Eurovillage-2015"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 19 сентября в Баку состоится фестиваль "Eurovillage-2015". Как сообщает Report, мероприятие организовано представительством Европейского Союза в Азербайджане и проводится в столице третий год подряд.

Целью проведения фестиваля является ознакомление жителей Баку в европейскими традициями и культурой. В рамках "Eurovillage-2015" ожидается проведение различных конкурсов и викторин, караоке, музейных туров и др.