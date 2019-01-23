Эмин Агаларов: Все обвинения в США против меня - из области фантастики

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Все обвинения, выдвинутые американской стороной, "из области фантастики".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил певец Эмин Агаларов в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее адвокат музыканта Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC, что спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер подал запрос на проведение допроса российского певца Эмина Агаларова. Накануне Э.Агаларов сообщил в своем Twitter, что отменяет гастроли по США и Канаде по независящим от него причинам.

"Я не нарушил никаких законов, мне нечего скрывать. Если в результате меня где-то выцепят и посадят в какую-то камеру, где я много лет буду давать показания, что делать? Такова будет моя судьба, наверное. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы это случилось, но опять же: я абсолютно не нарушил никаких границ, законов, и в принципе даже смешно. Все, что обсуждается, и все, что предъявляется, - из области фантастики", - сказал Э.Агаларов.

Согласно информации американских СМИ, сын президента США Дональд Трамп-младший в июне 2016 года при посредничестве Эмина Агаларова, сына владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова, встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, у которой якобы были связи в Кремле, ожидая от нее компромата на Хиллари Клинтон.