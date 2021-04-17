О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эльдар Гулиев будет похоронен завтра

Эльдар Гулиев будет похоронен завтра Э.Гулиев скончался минувшим днем в возрасте 80 лет
Kультурная политика
17 апреля 2021 г. 11:16
Эльдар Гулиев будет похоронен завтра

Народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев будет похоронен завтра, в первой половине дня.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев.

По его словам, ожидается прилет дочерей Гулиева из-за рубежа: "Одна из них сможет прилететь сегодня ночью, а другая - утром. После этого будут уточнены часы похорон".

Э.Гулиев скончался минувшим днем в возрасте 80 лет. Согласно его завещанию, он будет похоронен рядом с женой на кладбище “Гурд гапысы” в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Eldar Quliyev sabah dəfn olunacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанский фильм Последний будет представлен на Роттердамском международном кинофестивале
ФотоАзербайджанский фильм "Последний" будет представлен на Роттердамском международном кинофестивале
16 апреля 2021 г. 17:50
Скончался известный кинорежиссер Эльдар Гулиев
Скончался известный кинорежиссер Эльдар Гулиев
16 апреля 2021 г. 11:00
Азербайджан запустил глобальную кампанию Мир во имя культуры
Азербайджан запустил глобальную кампанию "Мир во имя культуры"
15 апреля 2021 г. 17:53
Армяне проводят политику вандализма в отношении памятников нашей культуры
Армяне проводят политику вандализма в отношении памятников нашей культуры
15 апреля 2021 г. 17:25
В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана
В Свердловской области пройдут Дни культуры Азербайджана
13 апреля 2021 г. 17:35
В Азербайджане скончался известный композитор
В Азербайджане скончался известный композитор
9 апреля 2021 г. 17:46
Рамиш завтра будет похоронен на кладбище Волчьи ворота
Рамиш завтра будет похоронен на кладбище "Волчьи ворота"
5 апреля 2021 г. 19:07
Скончался народный артист Рамиш 
Скончался народный артист Рамиш 
5 апреля 2021 г. 14:19
Министр: Мы находимся на этапе проектирования Музея оккупации под открытым небом в Агдаме
Министр: Мы находимся на этапе проектирования Музея оккупации под открытым небом в Агдаме
31 марта 2021 г. 15:42
Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом
Ремонт мавзолея Вагифа в Шуше завершится летом
31 марта 2021 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi