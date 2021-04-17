Эльдар Гулиев будет похоронен завтра

Э.Гулиев скончался минувшим днем в возрасте 80 лет

Народный артист Азербайджана, известный кинорежиссер и сценарист Эльдар Гулиев будет похоронен завтра, в первой половине дня.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Союза кинематографистов Азербайджана Али Велиев.

По его словам, ожидается прилет дочерей Гулиева из-за рубежа: "Одна из них сможет прилететь сегодня ночью, а другая - утром. После этого будут уточнены часы похорон".

Э.Гулиев скончался минувшим днем в возрасте 80 лет. Согласно его завещанию, он будет похоронен рядом с женой на кладбище “Гурд гапысы” в Баку.