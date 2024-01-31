Эльчин Ахундов: Необходимо ограждать детей от просмотра фильмов с неэтичным содержанием

В последние годы в мировой киноиндустрии все чаще начали снимать анимационные фильмы с неэтичным содержанием, необходимо ограждать детей от просмотра подобного контента.
Об этом в интервью Report сказал режиссер анимации, художник-постановщик, заслуженный работник культуры Азербайджана Эльчин Хами Ахундов.
"Большая часть современных анимационных фильмов содержит неэтичный контент. Я не могу относиться к этому спокойно. Стараюсь не смотреть их вовсе", - сказал он.
Режиссер также считает, что местные телеканалы должны ввести жесткую цензуру на анимационные и художественные фильмы. По его мнению, зарубежные фильмы не соответствуют азербайджанскому менталитету и негативно сказываются на воспитании детей и молодежи.
"Важно, чтобы каждый телеканал нанял психолога, который будет просматривать фильмы перед тем, как они выйдут в эфир. Если фильм не соответствует национальным ценностям и менталитету, его нельзя показывать. Телевидение смотрят дети, и эти фильмы могут оказать пагубное влияние на их воспитание в духе идеологии азербайджанства", - сказал он.
Ахундов также назвал важным развитие отечественной анимационной кинемотографии. По его словам, необходимо снимать качественные азербайджанские мультфильмы, чтобы дети не были вынуждены смотреть зарубежные.
С полным текстом интервью с Эльчином Хами Ахундовым можно ознакомиться по ссылке.