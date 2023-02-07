Эксперты ЮНЕСКО отправятся в Газиантеп и Алеппо для оценки ущерба древних объектов

ЮНЕСКО планирует привлечь своих экспертов в целях оценки повреждений, которые были нанесены исторической крепости Газиантепа в Турции и цитадели Алеппо в Сирии после землетрясения. Данные объекты включены в список Всемирного наследия организации.

ЮНЕСКО планирует привлечь своих экспертов в целях оценки повреждений, которые были нанесены исторической крепости Газиантепа в Турции и цитадели Алеппо в Сирии после землетрясения. Данные объекты включены в список Всемирного наследия организации.

Как передает Report, об этом заявил пресс-атташе организации Том Маллар.

Точные сроки поездки специалистов, которые оценят причиненный ущерб объектов в Сирии и Турции.

"ЮНЕСКО привлечет своих экспертов совместно со своими партнерами, такими как ИКОМОС для составления точной оценки повреждений с целью защиты объектов", - добавил Маллар, добавив, что ЮНЕСКО особенно обеспокоена положением древнего города Алеппо.

Отметим, что западная башня в старой части Алеппо рухнула, и есть несколько зданий, чьи конструкции были повреждены и ослаблены.